Pintu Rezeki Konon Makin Terbuka, 4 Shio Ini Diprediksi Jalani Bulan yang Menguntungkan

Ilustrasi tumpukan uang dalam tas yang melambangkan peluang pertumbuhan finansial dan kemakmuran / Foto: (Collective World) JawaPos.com – Keberuntungan dan kemakmuran menjadi dua hal yang kerap menarik perhatian dalam ramalan shio. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter serta pergerakan energi tertentu dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai peluang seseorang dalam urusan pekerjaan, keuangan, hingga kehidupan pribadi. Sejumlah shio bahkan digambarkan sedang memasuki periode yang menjanjikan. Kesempatan baru dalam pekerjaan, perkembangan usaha, maupun dukungan dari orang-orang terdekat menjadi beberapa hal yang dikaitkan dengan datangnya keberuntungan. Meski demikian, ramalan shio dan feng shui merupakan bagian dari kepercayaan tradisional, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. Keberhasilan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk usaha, perencanaan, dan keputusan yang diambil. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, ada empat shio yang disebut memiliki peluang menikmati periode penuh keberuntungan pada Oktober. Mulai dari Babi hingga Ayam, berikut gambaran masing-masing shio dalam ramalan tersebut. Baca Juga:Kesempatan Emas Mulai Terbuka, 6 Shio Ini Diramal Mengalami Perubahan Finansial 1. Shio Babi Shio Babi sering dikaitkan dengan kemakmuran, ketulusan, dan kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam ramalan yang beredar, karakter tersebut dipercaya membawa peluang positif dalam urusan rezeki dan kesejahteraan. Pada Oktober, pemilik shio Babi digambarkan berpotensi memperoleh kesempatan yang tidak terduga. Peluang tersebut bisa berupa bantuan dari kenalan lama, tawaran kerja sama, atau kesempatan baru yang muncul dari lingkungan sekitar. Sikap ramah dan kebiasaan menjaga hubungan baik juga dapat menjadi modal untuk memperluas jaringan. Hubungan yang terjalin dengan sehat memungkinkan seseorang mendapatkan informasi dan kesempatan yang sebelumnya belum diketahui. Selain mengejar penghasilan, periode ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kondisi keuangan. Menyisihkan sebagian pendapatan, menyiapkan dana darurat, dan menyusun rencana masa depan merupakan langkah yang bisa membantu menjaga kestabilan ekonomi. Dalam kepercayaan tersebut, kebaikan hati dan kemurahan hati kerap dikaitkan dengan terbukanya keberuntungan. Namun, berbagi tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial agar kebutuhan pribadi dan keluarga tidak terabaikan. 2. Shio Ular Shio Ular dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai simbol kebijaksanaan, ketenangan, dan kecermatan. Karakter tersebut sering dihubungkan dengan kemampuan mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan. Dalam ramalan Oktober, pemilik shio Ular disebut berpeluang melihat hasil dari strategi yang telah disusun sebelumnya. Kesempatan mengembangkan usaha, menjalankan proyek kreatif, atau menjalin kerja sama baru menjadi beberapa kemungkinan yang disorot. Kemampuan menganalisis situasi dapat membantu seseorang mengenali peluang sekaligus menghindari keputusan yang terlalu berisiko. Karena itu, kehati-hatian menjadi aspek penting yang dikaitkan dengan karakter shio ini. Meski peluang keuntungan mungkin terlihat menjanjikan, setiap keputusan finansial tetap membutuhkan pertimbangan yang matang. Sebelum berinvestasi atau menggunakan modal dalam jumlah besar, penting untuk memahami risiko, memeriksa informasi, dan menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan.