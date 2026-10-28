Dari Naga hingga Babi, Ini 5 Shio Anak yang Dipercaya Penuh Keberuntungan

JawaPos.com – Kehadiran seorang anak sering kali menjadi sumber kebahagiaan sekaligus harapan bagi sebuah keluarga. Setiap anak memiliki karakter, perjalanan hidup, dan pencapaian yang berbeda. Ada yang dikenal tekun sejak kecil, ada pula yang tumbuh menjadi sosok kreatif dan penuh semangat dalam mengejar cita-cita.

Dalam kepercayaan tradisional Tiongkok, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang. Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki sifat positif yang dikaitkan dengan keberhasilan, keharmonisan keluarga, dan kemampuan membahagiakan orang tua.

Anak yang memiliki karakter pekerja keras, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang sering dianggap membawa berkah bagi keluarganya. Kehadiran mereka tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dukungan kepada orang tua ketika telah dewasa.

Dilansir dari laman Naura Kom, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki karakter istimewa dan berpotensi membawa kebahagiaan bagi keluarga. Berikut ulasannya.

1. Shio Naga, Sosok Berkarisma yang Berambisi Membanggakan Keluarga Dalam astrologi Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan kemuliaan. Orang yang lahir di bawah shio ini kerap digambarkan memiliki kepercayaan diri tinggi serta semangat untuk mencapai tujuan besar.

Karakter tersebut dipercaya membuat anak bershio Naga berusaha keras untuk meraih keberhasilan. Mereka digambarkan memiliki keinginan kuat untuk membuktikan kemampuan diri dan memberikan kebanggaan kepada orang-orang terdekat.

Ketika berhasil mencapai cita-cita, pencapaian tersebut diharapkan dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga. Mereka juga diasosiasikan dengan jiwa kepemimpinan yang mendorongnya untuk mengambil tanggung jawab ketika dibutuhkan.

Dalam kepercayaan ini, keberhasilan anak bershio Naga bukan hanya dipandang sebagai pencapaian pribadi, melainkan juga sebagai kebanggaan bagi orang tua yang telah mendukung perjalanan hidupnya.

2. Shio Kerbau, Pekerja Keras yang Mengutamakan Tanggung Jawab Shio Kerbau sering dihubungkan dengan ketekunan, kesabaran, dan rasa tanggung jawab. Karakter tersebut membuatnya digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.