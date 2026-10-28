Panduan Shio Besok Kamis 29 Oktober 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing

JawaPos.com – Bagi shio Kelinci, bersikaplah hemat, hati-hati, dan praktis.
Sedangkan shio Kuda mungkin perlu membuat anggaran untuk diri sendiri.
Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 29 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Rencana gila yang Anda miliki mungkin tidak akan didengar oleh orang-orang terkasih.
Mengapa tidak membagikannya dengan keluarga dan teman-teman?
Meskipun mungkin membutuhkan waktu untuk mengimplementasikannya.
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