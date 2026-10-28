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Penulis: Rabbany Wanadriani
Kamis, 29 Oktober 2026 | 00.10 WIB

Panduan Shio Besok Kamis 29 Oktober 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi shio Kelinci, bersikaplah hemat, hati-hati, dan praktis.

Sedangkan shio Kuda mungkin perlu membuat anggaran untuk diri sendiri.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 29 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Rencana gila yang Anda miliki mungkin tidak akan didengar oleh orang-orang terkasih.

Mengapa tidak membagikannya dengan keluarga dan teman-teman?

Meskipun mungkin membutuhkan waktu untuk mengimplementasikannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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