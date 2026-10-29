Ramalan Zodiak Pisces 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jangan biarkan ketegangan yang tidak perlu dan samar-samar menguasai dan membuat zodiak Pisces lengah hari ini. Cobalah menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang yang selalu mendukungmu.



Mungkin, yang terbaik adalah menyibukkan diri dengan aktivitas yang disukai. Lakukan hal-hal yang menyenangkan untuk mencegah stres datang.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces terkejut serta tersentuh saat menerima hadiah tak terduga dari pasangan. Terkait karir, pikirkan baik-baik peluang yang memungkinkan untuk bekerja sama dengan pasangan.

Sementara itu, konsumsi makanan yang ringan bagi tubuh jika masalah pencernaan sedang terjadi. Terkait keuangan, Pisces berhak memanjakan diri setelah bekerja keras dengan tekun.



Cinta Pisces