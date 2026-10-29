Ramalan Zodiak Capricorn 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn akan mengalami lebih banyak hal positif dalam hidup. Capricorn adalah pekerja keras dan pribadi yang optimis. Cobalah mengharapkan mendapat hasil yang positif setelah bekerja tanpa lelah.
Capricorn harus menghargai momen dan menikmati hari yang luar biasa ini. Selain itu, dekati orang-orang terkasih untuk memperkuat ikatan dengan mereka.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 29 Oktober 2026.
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Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn harus melakukan apa saja untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan. Terkait karir, lanjutkan gagasan untuk mendapatkan stabilitas bisnis melalui jalinan kemitraan.
Sementara itu, konsumsi makanan yang disiapkan dengan baik, bersih, dan sehat untuk mengatasi sakit perut yang diderita. Terkait keuangan, manfaatkan saat ini untuk mengembangkan karir dan mengambil langkah dalam meraih tujuan finansial.
Cinta Capricorn
Cobalah melakukan hampir apa saja untuk memperbaiki hubunganmu dengan pasangan. Terlepas dari masalah di masa lalu, Capricorn harus siap untuk memulai babak baru. Melalui sikap ini, pasangan akan bersedia untuk memberi Capricorn kesempatan kedua.
Karir Capricorn
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