Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 29 Oktober 2026 | 13.00 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak Aquarius akan memulai hari ini dengan santai, terutama dalam hal profesional. Aquarius bisa mencoba menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. 

Manfaatkan komunikasi yang terbuka dan jujur ​​untuk menumbuhkan kepercayaan dengan mereka. Hal ini akan membantu Aquarius membentuk ikatan yang lebih dalam dan mengetahui lebih lanjut tentang kejadian dalam kehidupan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius tidak perlu ragu mengungkapkan perasaan dan keinginan yang terdalam kepada pasangan. Terkait karir, bersiaplah karena ada prospek yang sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi Aquarius.

Sementara itu, perbaiki kebiasaan makan untuk mencapai kemajuan dalam meraih tujuan kebugaran. Pada sisi keuangan, Aquarius akan mendapatkan tawaran pekerjaan menarik yang disertai dengan gaji yang menggiurkan.

Cinta Aquarius

Hari ini, Aquarius tidak perlu ragu untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan terdalam kepada pasangan. Pasangan akan merasa benar-benar selaras dengan Aquarius. Hubungan ini mengalami keharmonisan yang luar biasa.

Karir Aquarius

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Virgo Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Karier Penuh Tantangan, Waspadai Pengeluaran - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Karier Penuh Tantangan, Waspadai Pengeluaran

Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.26 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Karier Cemerlang, Keuangan Makin Baik - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Karier Cemerlang, Keuangan Makin Baik

Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.19 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Karier Menantang, Keuangan Perlu Perencanaan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Karier Menantang, Keuangan Perlu Perencanaan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.17 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore