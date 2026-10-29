Ramalan Zodiak Aquarius 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Aquarius akan memulai hari ini dengan santai, terutama dalam hal profesional. Aquarius bisa mencoba menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih.



Manfaatkan komunikasi yang terbuka dan jujur ​​untuk menumbuhkan kepercayaan dengan mereka. Hal ini akan membantu Aquarius membentuk ikatan yang lebih dalam dan mengetahui lebih lanjut tentang kejadian dalam kehidupan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 29 Oktober 2026.



Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius tidak perlu ragu mengungkapkan perasaan dan keinginan yang terdalam kepada pasangan. Terkait karir, bersiaplah karena ada prospek yang sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi Aquarius.

Sementara itu, perbaiki kebiasaan makan untuk mencapai kemajuan dalam meraih tujuan kebugaran. Pada sisi keuangan, Aquarius akan mendapatkan tawaran pekerjaan menarik yang disertai dengan gaji yang menggiurkan.

Cinta Aquarius

Hari ini, Aquarius tidak perlu ragu untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan terdalam kepada pasangan. Pasangan akan merasa benar-benar selaras dengan Aquarius. Hubungan ini mengalami keharmonisan yang luar biasa.