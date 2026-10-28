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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.50 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak Aquarius harus tetap tenang saat tingkat stres mungkin tinggi hari ini. Selain itu, Aquarius harus menghadapi beberapa situasi yang tidak diinginkan hari ini. 

Cobalah mengendalikan emosi dan menjaga kesabaran saat menangani situasi yang menantang. Selain itu, cobalah untuk terlibat dalam beberapa kegiatan seni untuk menemukan inspirasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius akan menjadi pusat perhatian yang mampu memikat dan menjadi daya tarik orang lain. Terkait karir, bekerjalah sebaik mungkin untuk memantapkan diri saat menempati posisi di perusahaan baru.

Sementara itu, Aquarius akan menemukan obat yang tepat untuk menyembuhkan masalah pencernaan. Pada sisi keuangan, Aquarius akan mendapatkan tawaran pekerjaan menarik yang disertai dengan gaji yang menggiurkan.

Cinta Aquarius

Hari ini, Aquarius akan menjadi pusat perhatian berkat pesona diri yang dimiliki. Semua mata seperti tertuju pada Aquarius. Kegembiraan karena diperhatikan akan memberi kebahagiaan dan membuat Aquarius semakin menarik bagi orang lain. Pastikan juga untuk menunjukkan kepribadianmu yang menawan.

Karir Aquarius

Editor: Candra Mega Sari
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