Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.35 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Kamis 29 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi zodiak (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok, Kamis, 29 Oktober 2026, menghadirkan gambaran menarik tentang peluang, karier, keuangan, hingga kehidupan asmara bagi 12 tanda astrologi. 

Setiap zodiak memiliki karakter dan tantangan yang berbeda. Ada yang berpeluang menemukan momentum untuk mengembangkan kemampuan, ada pula yang perlu lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan menjaga hubungan dengan orang terdekat.

Bagi pembaca yang mengikuti ramalan bintang, mengetahui urutan zodiak paling beruntung bisa menjadi cara ringan untuk mengevaluasi rencana sebelum menjalani aktivitas sehari-hari. 

Namun, keberuntungan tidak selalu berarti memperoleh uang secara tiba-tiba atau mendapatkan kabar menggembirakan. 

Peluang juga dapat hadir melalui percakapan penting, pekerjaan yang selesai tepat waktu, maupun keputusan bijak yang membawa manfaat dalam jangka panjang.

Dilansir dari Astrology.com, inilah daftar 12 zodiak paling beruntung untuk Kamis, 29 Oktober 2026.

Lantas, zodiak apa yang menempati peringkat pertama dan siapa yang perlu lebih cermat menghadapi hari esok? 

Simak urutannya berikut ini, lengkap dengan gambaran mengenai karier, keuangan, serta hubungan asmara setiap zodiak.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Rabu 28 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Rabu 28 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.05 WIB

3 Zodiak Paling Beruntung Minggu Ini, Peluang Emas Datang dari Berbagai Arah! - Image
Zodiak

3 Zodiak Paling Beruntung Minggu Ini, Peluang Emas Datang dari Berbagai Arah!

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00.22 WIB

Karier Menanjak dan Keuangan Terjaga, Ini 7 Shio yang Kerap Dianggap Beruntung - Image
Zodiak

Karier Menanjak dan Keuangan Terjaga, Ini 7 Shio yang Kerap Dianggap Beruntung

Minggu, 25 Oktober 2026 | 06.06 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore