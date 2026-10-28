Ramalan Zodiak Scorpio 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin sedang dalam perjalanan untuk mencapai tujuan yang telah lama dinantikan.

Scorpio mungkin perlu menggunakan keterampilan interpersonal untuk menengahi beberapa ketegangan yang terjadi pada orang-orang di sekitar. Pertahankan sikap netral untuk melewati masa sulit ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak Scorpio perlu menjadi komunikator dan pendengar yang baik bagi pasangan, agar hubungan saat ini mencapai tingkatan baru. Terkait karir, Scorpio harus bekerja keras untuk memenuhi harapan perusahaan dengan beragam tanggung jawab.



Sementara itu, Scorpio akan menemukan obat yang tepat bagi masalah pencernaan atau lambung yang diderita. Pada ranah keuangan, Scorpio akan mendapatkan keuntungan finansial, dengan semua proyek yang akan selesai sesuai tenggat waktu.



Cinta Scorpio

Kebaikan dan kepekaan Scorpio sedang berada pada puncaknya, sehingga akan meresponsnya. Semakin menawan dan percaya diri, semakin pasangan akan merespons Scorpio. Jadilah komunikator dan pendengar yang baik agar hubunganmu mencapai tingkatan baru.