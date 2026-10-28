Ramalan Zodiak Scorpio 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin sedang dalam perjalanan untuk mencapai tujuan yang telah lama dinantikan.
Scorpio mungkin perlu menggunakan keterampilan interpersonal untuk menengahi beberapa ketegangan yang terjadi pada orang-orang di sekitar. Pertahankan sikap netral untuk melewati masa sulit ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio perlu menjadi komunikator dan pendengar yang baik bagi pasangan, agar hubungan saat ini mencapai tingkatan baru. Terkait karir, Scorpio harus bekerja keras untuk memenuhi harapan perusahaan dengan beragam tanggung jawab.
Sementara itu, Scorpio akan menemukan obat yang tepat bagi masalah pencernaan atau lambung yang diderita. Pada ranah keuangan, Scorpio akan mendapatkan keuntungan finansial, dengan semua proyek yang akan selesai sesuai tenggat waktu.
Cinta Scorpio
Kebaikan dan kepekaan Scorpio sedang berada pada puncaknya, sehingga akan meresponsnya. Semakin menawan dan percaya diri, semakin pasangan akan merespons Scorpio. Jadilah komunikator dan pendengar yang baik agar hubunganmu mencapai tingkatan baru.
Karir Scorpio
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022