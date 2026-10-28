Ramalan Zodiak Libra 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kegelisahan membuat zodiak Libra merasa terkekang hari ini. Libra mungkin membutuhkan ruang, baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi.

Tetapi apa pun perasaanmu, Libra harus menghadapi hal-hal ini secara dewasa. Ini bukan hari yang baik untuk mengambil keputusan penting, jadi hindari membuat pilihan pada hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Rabu, 28 Oktober 2026.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Berlibur bersama akan menjadi kesempatan yang baik bagi zodiak Libra dan pasangan untuk saling berbagi cerita. Terkait karir, bersiaplah karena pekerjaan yang sempurna mungkin tengah menunggu Libra saat ini.



Sementara itu, ubah kebiasaan makan dan gaya hidup agar Libra mampu menghindari masalah perut di masa mendatang. Terkait keuangan, Libra akan memperoleh proyek yang sangat menguntungkan sehingga mampu memenuhi tujuan keuangan.

Cinta Libra

Libra dan pasangan mungkin akan memutuskan untuk berlibur bersama. Tinggalkan semuanya dan nikmati waktu berdua saja dengannya. Hal ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk saling berbagi cerita. Libra akan menikmati malam yang hangat dan penuh kasih sayang bersama pasangan.