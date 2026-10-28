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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.30 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Capricorn dapat memanfaatkan hari ini untuk mulai membangun rutinitas yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kebugaran tubuh.

Perubahan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga stamina dan mendukung aktivitas sehari-hari.

Dalam urusan asmara, memberikan kejutan kecil kepada pasangan bisa menjadi cara menyenangkan untuk menunjukkan perhatian.

Sementara itu, pekerjaan diperkirakan berjalan cukup stabil, meskipun perkembangan karier mungkin belum sesuai dengan harapan.

Pergerakan Bulan di Gemini mendukung upaya pengembangan diri dan mendorong Anda untuk terus belajar.

Jangan berkecil hati jika hasil yang diinginkan belum terlihat. Hargai setiap kemajuan, sekecil apa pun, dan teruslah melangkah secara bertahap menuju tujuan yang ingin dicapai.

Berikut ini adalah ramalan lengkap dari zodiak Capricorn seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Capricorn

Editor: Novia Tri Astuti
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