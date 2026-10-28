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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.23 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Sagitarius disarankan untuk lebih banyak melakukan aktivitas di luar ruangan dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat agar suasana hati tetap positif.

Selain itu, perhatikan pola makan dengan mengurangi camilan olahan dan memilih makanan bergizi untuk menjaga energi sepanjang hari.

Dalam kehidupan asmara, pengaruh Venus membawa kehangatan yang membuat hubungan dengan pasangan terasa lebih romantis, terutama saat malam tiba.

Sementara itu, pemilik usaha kecil mungkin menghadapi kendala ringan yang membutuhkan penyelesaian secara cermat.

Pergerakan Bulan di Taurus mengingatkan Sagitarius untuk tetap tenang dan mengutamakan pertimbangan praktis sebelum mengambil keputusan.

Jangan terburu-buru bertindak ketika menghadapi persoalan, karena langkah yang terencana akan membantu Anda menemukan solusi yang lebih tepat.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan lengkap zodiak Sagitarius pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Cinta Sagitarius

Editor: Novia Tri Astuti
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