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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.34 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini membawa sejumlah hal yang perlu diperhatikan, mulai dari kehidupan asmara hingga kondisi keuangan.

Kenangan masa lalu mungkin membuat Aquarius lebih emosional dari biasanya. Meski begitu, cobalah memberi ruang bagi perasaan tersebut tanpa terlalu menyalahkan diri sendiri.

Dalam hubungan pribadi, pengaruh Bulan di Gemini mendorong Aquarius melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda.

Sementara itu, perkembangan karier yang telah dicapai patut menjadi alasan untuk tetap percaya diri. Jangan biarkan satu hari yang terasa kurang produktif menghapus keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan selengkapnya Aquarius mulai dari cinta hingga kesehatan.

Cinta Aquarius

Kehidupan asmara Aquarius mungkin membutuhkan suasana baru agar hubungan tidak terasa monoton.

Jika Anda sudah memiliki pasangan, cobalah melakukan kegiatan berbeda bersama, seperti merencanakan perjalanan singkat atau menikmati kencan sederhana.

Editor: Novia Tri Astuti
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