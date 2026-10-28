Ramalan Zodiak Virgo untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Virgo disarankan untuk mulai menerapkan kebiasaan yang lebih sehat dalam rutinitas sehari-hari.

Selain menjaga kondisi fisik, ketenangan pikiran juga perlu menjadi prioritas agar Anda dapat menjalani aktivitas dengan lebih nyaman.

Dalam urusan asmara, Virgo yang masih lajang berpeluang menjalin kedekatan dengan seseorang berzodiak Aquarius melalui kesamaan minat.

Sementara itu, pergerakan Bulan menuju Gemini membawa kemungkinan munculnya peluang finansial yang menjanjikan.

Meski demikian, jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena merasa antusias terhadap kesempatan baru.

Periksa seluruh informasi dan pertimbangkan risikonya sebelum menginvestasikan uang, terutama jika peluang tersebut berkaitan dengan sesuatu yang belum pernah Anda coba sebelumnya.

Berikut adalah ramalan lengkap zodiak Virgo pada hari Kamis, 29 Oktober 2026.