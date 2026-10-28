Ramalan Zodiak Leo untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com - Menjaga pola pikir positif dapat membantu Leo menjalani berbagai aktivitas dengan lebih baik hari ini.
Posisi Bulan di Taurus mengingatkan Anda untuk mengevaluasi kebiasaan sehari-hari dan mulai menerapkan pola hidup yang lebih sehat.
Salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah mengurangi konsumsi minuman manis dan menggantinya dengan air putih atau smoothie buah segar.
Dalam urusan asmara, Leo yang masih lajang mungkin tergoda untuk kembali menghubungi mantan kekasih.
Namun, pertimbangkan baik-baik sebelum membuka kembali hubungan yang berpotensi menghadirkan persoalan lama.
Dari sisi keuangan, hindari keputusan investasi yang terburu-buru dan pastikan setiap pengeluaran dilakukan dengan pertimbangan matang.
Cinta Leo
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