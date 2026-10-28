Ramalan Zodiak Libra untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Libra mungkin merasakan kerinduan terhadap kenangan masa lalu saat malam tiba. Meski demikian, kondisi kesehatan diperkirakan tetap baik sehingga Anda dapat menjalani aktivitas dengan nyaman.

Pengaruh Venus membawa suasana positif yang membantu menjaga semangat di tempat kerja. Bahkan, seorang atasan atau rekan kerja senior mungkin mengajak Anda terlibat dalam proyek yang akan datang.

Sementara itu, Bulan di Gemini membantu Libra mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai situasi. Hindari menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi.

Fokuslah pada apa yang sedang dijalani dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat serta menikmati momen sederhana.

Berikut ini adalah ramalan zodiak Libra secara lebih lengkap seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Libra

Pengaruh Venus membawa suasana yang lebih hangat dan menyenangkan dalam kehidupan asmara Libra.