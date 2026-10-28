Ramalan Zodiak Libra untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com - Libra mungkin merasakan kerinduan terhadap kenangan masa lalu saat malam tiba. Meski demikian, kondisi kesehatan diperkirakan tetap baik sehingga Anda dapat menjalani aktivitas dengan nyaman.
Pengaruh Venus membawa suasana positif yang membantu menjaga semangat di tempat kerja. Bahkan, seorang atasan atau rekan kerja senior mungkin mengajak Anda terlibat dalam proyek yang akan datang.
Sementara itu, Bulan di Gemini membantu Libra mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai situasi. Hindari menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi.
Fokuslah pada apa yang sedang dijalani dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat serta menikmati momen sederhana.
Cinta Libra
Pengaruh Venus membawa suasana yang lebih hangat dan menyenangkan dalam kehidupan asmara Libra.
Anda mungkin tiba-tiba ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama pasangan, seperti pergi berkencan, mencoba tempat baru, atau merencanakan kegiatan sederhana berdua.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022