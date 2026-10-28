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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.15 WIB

Ramalan Zodiak Libra untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Libra mungkin merasakan kerinduan terhadap kenangan masa lalu saat malam tiba. Meski demikian, kondisi kesehatan diperkirakan tetap baik sehingga Anda dapat menjalani aktivitas dengan nyaman.

Pengaruh Venus membawa suasana positif yang membantu menjaga semangat di tempat kerja. Bahkan, seorang atasan atau rekan kerja senior mungkin mengajak Anda terlibat dalam proyek yang akan datang.

Sementara itu, Bulan di Gemini membantu Libra mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai situasi. Hindari menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi.

Fokuslah pada apa yang sedang dijalani dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat serta menikmati momen sederhana.

Berikut ini adalah ramalan zodiak Libra secara lebih lengkap seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Libra

Pengaruh Venus membawa suasana yang lebih hangat dan menyenangkan dalam kehidupan asmara Libra.

Anda mungkin tiba-tiba ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama pasangan, seperti pergi berkencan, mencoba tempat baru, atau merencanakan kegiatan sederhana berdua.

Editor: Novia Tri Astuti
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