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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.12 WIB

Ramalan Shio Besok Rabu, 28 Oktober 2026: Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi

Ilustrasi Shio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan shio besok, Rabu, 28 Oktober 2026, membahas gambaran peruntungan Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi dalam urusan karier, keuangan, serta asmara. 

Memasuki pertengahan pekan, keempat shio ini dapat menjadikan ramalan sebagai bahan refleksi untuk mengevaluasi rencana, menyikapi tantangan, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter simbolis yang berbeda. Monyet sering dikaitkan dengan kecerdikan dan kemampuan beradaptasi, Ayam dengan ketelitian dan kedisiplinan, Anjing dengan kesetiaan dan rasa tanggung jawab, sedangkan Babi diasosiasikan dengan kemurahan hati dan kecintaan terhadap kenyamanan hidup. 

Karakter tersebut dapat menjadi sudut pandang untuk memahami pilihan sehari-hari, bukan patokan mutlak dalam menentukan masa depan.

Dilansir dari Astrology.com, inilah prediksi khusus untuk Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi pada Rabu, 28 Oktober 2026.

1. Shio Monyet: Gunakan Kecerdikan untuk Membuka Peluang Karier dan Rezeki

Bagi pemilik Shio Monyet, Rabu, 28 Oktober 2026, dapat dijadikan kesempatan untuk menata kembali strategi dan mencari pendekatan baru dalam menghadapi pekerjaan.

Dalam astrologi Tionghoa, Monyet dikenal cerdik, komunikatif, dan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Karakter tersebut dapat membantu ketika situasi menuntut pemikiran kreatif, tetapi hasil yang baik tetap membutuhkan fokus dan pelaksanaan yang konsisten.

Karier dan pekerjaan: Shio Monyet dapat memanfaatkan kemampuan berpikir cepat untuk mencari solusi atas persoalan yang belum terselesaikan. Jika menghadapi pekerjaan yang rumit, cobalah memecahnya menjadi beberapa tahapan agar lebih mudah dikelola.

Gagasan baru juga layak dipertimbangkan, terutama jika dapat meningkatkan efisiensi atau kualitas hasil kerja. Namun, hindari terlalu cepat berpindah dari satu rencana ke rencana lain. Menyelesaikan tanggung jawab yang sudah dimulai akan membantu menjaga kepercayaan rekan kerja maupun atasan.

Keuangan dan rezeki: Dalam urusan finansial, kecerdikan perlu disertai pertimbangan yang matang. Shio Monyet sebaiknya memeriksa anggaran dan menilai risiko sebelum mengambil keputusan yang melibatkan uang.

Jika menemukan peluang usaha atau sumber pemasukan tambahan, pelajari ketentuan dan kebutuhan modalnya terlebih dahulu. Jangan mudah tergoda oleh janji keuntungan besar yang tidak disertai informasi jelas.

Asmara dan hubungan: Kemampuan berkomunikasi dapat membantu Shio Monyet mencairkan suasana ketika terjadi perbedaan pendapat. Bagi yang sudah memiliki pasangan, gunakan humor secara tepat tanpa mengabaikan perasaan orang lain.

Sementara itu, Shio Monyet yang masih lajang dapat membangun kedekatan melalui percakapan yang jujur dan wajar. Kuncinya adalah menyeimbangkan kecerdikan dengan kesungguhan agar hubungan dan pekerjaan berkembang secara lebih terarah.

2. Shio Ayam: Ketelitian dan Disiplin Membantu Menjaga Stabilitas

Shio Ayam dalam astrologi Tionghoa sering dikaitkan dengan ketelitian, kedisiplinan, serta perhatian terhadap detail. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, karakter tersebut dapat menjadi modal untuk merapikan pekerjaan dan mengevaluasi berbagai keputusan yang telah dibuat.

Editor: Novia Tri Astuti
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