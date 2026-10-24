Ramalan Shio Besok Minggu 25 Oktober 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

JawaPos.com - Ramalan shio besok, Minggu, 25 Oktober 2026, menjadi bacaan menarik bagi pemilik Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi yang ingin mengetahui gambaran peruntungan dalam pekerjaan, keuangan, serta kehidupan asmara.

Pergantian hari dapat dimanfaatkan sebagai momen untuk mengevaluasi rencana, menjaga hubungan dengan orang terdekat, dan mempersiapkan diri menghadapi pekan baru.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter dan simbol tersendiri yang sering digunakan untuk menggambarkan kecenderungan seseorang dalam menghadapi kehidupan.

Shio Monyet dikenal kreatif, Shio Ayam identik dengan ketelitian, Shio Anjing sering dikaitkan dengan kesetiaan, sedangkan Shio Babi melambangkan kemurahan hati dan kecintaan terhadap kenyamanan.

Dilansir dari Astrology.com, astrologi Tiongkok menyediakan ramalan harian untuk 12 shio berdasarkan sistem zodiak yang diwariskan dalam tradisi Tiongkok.

Ramalan berikut disajikan sebagai interpretasi umum untuk refleksi dan hiburan, bukan kepastian tentang kejadian yang akan dialami setiap orang.

Masing-masing shio dapat menjadikan ramalan ini sebagai pengingat untuk mengambil keputusan dengan lebih bijak, mengelola pengeluaran, serta membangun komunikasi yang sehat dengan pasangan maupun keluarga.