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Leni Setya Wati
Senin, 26 Oktober 2026 | 16.33 WIB

Ramalan Shio Ayam 26 Oktober 2026: Keberuntungan, Keuangan, Karier, Cinta, dan Kesehatan

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Ilustrasi shio Ayam (freepik)

JawaPos.com - Shio Ayam disarankan menjalani hari dengan tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Luangkan waktu untuk merenungkan berbagai hal yang telah dilalui, sekaligus menentukan langkah yang ingin dicapai berikutnya. Sikap tenang dapat membantu Anda melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih jernih.

Dalam kehidupan sosial, membuka diri terhadap pengalaman baru bisa menghadirkan kebahagiaan yang tidak terduga.

Bagi Anda yang masih lajang, jangan ragu memperluas pergaulan dan menjalin komunikasi dengan orang-orang baru.

Sementara itu, mereka yang telah memiliki pasangan dapat mempererat hubungan dengan membicarakan tujuan bersama dan berusaha memahami kebutuhan satu sama lain.

Dilansir dari laman AsiaOne, berikut ini adalah ramalan lengkap dari Shio Ayam.

Angka keberuntungan Shio Ayam hari ini adalah 3, 6, dan 9, sedangkan huruf keberuntungannya Y dan W.

Ramalan Kekayaan Shio Ayam

Shio Ayam perlu lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Pengaruh batang Yi dan energi tahunan Ayam dalam pembacaan astrologi Tiongkok menjadi pengingat untuk memprioritaskan kestabilan finansial daripada mengejar keuntungan secara terburu-buru.

Editor: Hanny Suwindari
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