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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 26 Oktober 2026 | 21.38 WIB

Ramalan Shio Babi Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Babi (Magnific) - Image

Ramalan Shio Babi (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan Shio Babi untuk minggu ini menunjukkan suasana yang cenderung tenang, hangat, dan penuh pertimbangan matang.

Periode 26 Oktober hingga 1 November ini menuntut kesabaran dalam mengambil keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Kamu dianjurkan bergerak pelan namun pasti agar setiap langkah membawa hasil yang lebih stabil dan terukur.

Sifat jujur dan murah hati menjadi modal utama untuk menjaga hubungan baik dengan sesama setiap hari.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (26/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Babi minggu ini 26 Oktober sampai 1 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang bergerak dalam fase optimis yang berhati-hati, sehingga kamu perlu tetap waspada dan juga tenang.

Kemampuan alami kamu dalam menengahi perbedaan membantu meraih keuntungan kecil tanpa harus memaksakan diri secara berlebihan.

Editor: Candra Mega Sari
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