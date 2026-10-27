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Zulfa Putri Hardiyati
Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.49 WIB

12 Zodiak Menjemput Impian! 26 Oktober 2026, Bulan Purnama Taurus Resmi Menunjukkan Jalur Terbaik

Hari Paling Beruntung untuk 12 Zodiak ./ (CANVA) - Image

Hari Paling Beruntung untuk 12 Zodiak ./ (CANVA)

JawaPos.com – Dinamika kosmologis di akhir bulan Oktober 2026 menghadirkan momentum penting yang penuh pembelajaran mendalam.

Terbitnya Bulan Purnama di Taurus pada 26 Oktober 2026 membentuk aspek kuat dengan Pluto di Aquarius, memicu fase evaluasi batin tentang hal-hal yang perlu dilepaskan demi melapangkan jalan menuju impian utama.

Menurut ulasan astrologi dari YourTango, transit ini menjadi cermin bagi kita untuk kembali menghargai nilai diri.

Didukung oleh pergerakan Venus di Libra, musim Scorpio ini mempermudah proses penerimaan diri, menyembuhkan luka masa lalu, serta menegaskan kembali hal-hal bernilai yang benar-benar layak untuk diperjuangkan.

Berikut panduan langkah dan arah transformasi bagi 12 zodiak sepanjang minggu ini.

1.      Aries

Bulan Purnama di Taurus mengajak Aries untuk lebih dewasa dalam menjalin relasi dan meninggalkan kebiasaan negatif masa lalu.

Kesadaran akan kebutuhan pasangan maupun lingkaran sahabat semakin menguat. Di sisi lain, ini menjadi momentum yang sangat baik untuk menata kembali strategi keuangan dan menerapkan metode praktis demi pertumbuhan finansial jangka panjang.

2.      Taurus

Hadir di zodiak Anda sendiri, Bulan Purnama ini menandai berakhirnya bab-bab lama sekaligus pembukaan siklus baru yang memperdalam pemahaman diri.

Editor: Hanny Suwindari
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