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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.43 WIB

Mulai 26 Oktober 2026, 5 Zodiak Resmi Menjalani Hidup Lebih Santai, Penuh Kekuatan, dan Kepastian

Hari Paling Beruntung untuk 12 Zodiak ./ (CANVA) - Image

Hari Paling Beruntung untuk 12 Zodiak ./ (CANVA)

JawaPos.com - Ada momen ketika dinamika hidup terasa mengalir begitu tenang, seolah setiap hambatan bergeser dengan sendirinya untuk memberi jalan.

Momen melangkah tanpa beban berat ini hadir sepanjang minggu mulai 26 Oktober hingga 1 November 2026, membawa energi kekuatan dan kepastian di saat yang paling tepat.

Menurut ulasan astrologi dari YourTango yang ditulis oleh A.T. Nunez, fase penuh kemudahan ini dipicu oleh terbitnya Bulan Purnama di Taurus pada hari Senin, yang membantu kita mengambil alih kemudi masa depan.

Ketika Bulan bergeser ke Gemini pada 28 Oktober, alam semesta memberikan petunjuk jernih tentang perubahan yang perlu dilakukan demi kehidupan yang lebih berkualitas.

Berikut lima zodiak yang disebut paling beruntung merasakan kemudahan dan kekuatan hidup sepanjang minggu ini.

1.      Taurus

Bagi Taurus, Bulan Purnama yang hadir di zodiak Anda menjadi momentum transformasi yang sangat personal. Ini saatnya untuk hadir sepenuhnya bagi diri sendiri dan menyambut setiap tantangan dengan kepala tegak.

Meskipun segala urusan terasa berjalan lebih mudah, Anda tetap diingatkan untuk mengutamakan self-love.

Saat Bulan memasuki Gemini, perencanaan keuangan dan pertumbuhan tabungan Anda akan jauh lebih optimal. Upaya kreatif yang Anda lakukan minggu ini juga menjadi sarana efektif untuk melepas stres sekaligus menjaga optimisme.

2.      Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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