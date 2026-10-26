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Leni Setya Wati
Senin, 26 Oktober 2026 | 16.20 WIB

Ramalan Shio Ular 26 Oktober 2026: Keberuntungan, Keuangan, Karier, Cinta, dan Kesehatan

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Ilustrasi Shio Ular (magnific)

JawaPos.com - Shio Ular berpeluang menjalani hari dengan lebih produktif apabila mampu memadukan intuisi, kesabaran, dan kemampuan beradaptasi.

Pengaruh unsur Kayu dalam penafsiran astrologi Tiongkok menggambarkan pentingnya bersikap fleksibel ketika menghadapi perubahan.

Meski demikian, setiap keputusan tetap perlu dipertimbangkan secara matang agar hasilnya sesuai dengan harapan.

Dalam kehidupan asmara, lingkungan yang sudah dikenal dapat menjadi tempat yang nyaman untuk membangun kedekatan baru.

Bagi yang masih lajang, percayalah pada intuisi ketika mengenal seseorang, tetapi tetap gunakan pertimbangan yang rasional.

Sementara itu, mereka yang sudah memiliki pasangan disarankan untuk lebih terbuka dalam membicarakan perasaan dan harapan agar hubungan semakin erat.

Dilansir dari laman AsiaOne, inilah ramalan keuangan, karier, cinta, dan kesehatan Shio Ular.

Angka keberuntungan: 5, 14, 23

Huruf keberuntungan: Y, W

Editor: Hanny Suwindari
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