Diam-Diam Hartanya Terus Bertambah, 7 Weton Ini Disebut Bakal Mencapai Puncak Kejayaan

JawaPos.com – Kepercayaan terhadap weton masih menjadi bagian menarik dari tradisi masyarakat Jawa. Weton yang merupakan perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa kerap digunakan dalam Primbon Jawa untuk menggambarkan karakter, peruntungan, hingga perjalanan hidup seseorang.

Dalam kepercayaan tersebut, setiap weton memiliki penafsiran tersendiri. Ada yang dikaitkan dengan sifat pekerja keras, kemampuan memimpin, serta kecakapan membangun hubungan dengan orang lain. Karakter-karakter itu kemudian sering dihubungkan dengan peluang memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.

Sebagian weton bahkan dipercaya mempunyai peruntungan finansial yang istimewa. Mereka digambarkan mampu menemukan kesempatan, mengembangkan usaha, dan melewati berbagai tantangan hingga berpeluang mencapai kemapanan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki potensi keberuntungan dan kemakmuran besar menurut penafsiran Primbon Jawa. Weton-weton ini juga dikaitkan dengan gambaran kehidupan layaknya kalangan ningrat karena simbol kesejahteraan dan keberhasilan yang melekat padanya.

Berikut daftar tujuh weton tersebut beserta karakter dan gambaran peruntungannya.

1. Jumat Legi, Weton yang Dipercaya Membuka Jalan Rezeki Jumat Legi dikenal dalam penafsiran Primbon Jawa sebagai weton yang memiliki karakter ramah, murah hati, dan mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain.

Perpaduan nilai neptu Jumat sebesar 6 dan Legi sebesar 5 menghasilkan jumlah 11. Dalam artikel ramalan ini, angka tersebut dimaknai sebagai keseimbangan antara kehidupan batin dan upaya mencapai keberhasilan duniawi.

Sifat terbuka dan kemampuannya membangun kepercayaan dianggap dapat menjadi modal penting dalam mengembangkan usaha maupun karier. Ketika mampu memanfaatkan hubungan sosial dengan baik, pemilik weton Jumat Legi diyakini berpeluang memperoleh kesempatan baru.

Peruntungan finansialnya dalam kepercayaan tersebut digambarkan semakin berkembang ketika memasuki usia dewasa dan mulai menekuni bidang yang sesuai dengan kemampuannya.