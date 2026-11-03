Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 6 Weton Ini Disebut Bakal Menikmati Masa Kejayaan

JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang harus menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kesulitan ekonomi, hambatan pekerjaan, hingga masalah dalam kehidupan pribadi. Namun, di balik masa-masa sulit tersebut, selalu ada harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton atau kombinasi hari dan pasaran kelahiran sering dikaitkan dengan gambaran karakter serta perjalanan nasib seseorang. Kepercayaan ini tercermin dalam Primbon Jawa yang hingga sekarang masih menarik perhatian banyak orang.

Menurut kepercayaan tersebut, beberapa weton diyakini mempunyai karakter positif yang dapat menjadi bekal dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kesabaran, ketekunan, dan kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain dipercaya menjadi faktor yang mendukung datangnya keberuntungan.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat enam weton yang diramalkan berpeluang melewati masa sulit dan memasuki periode kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut daftar lengkapnya.

1. Weton Senin Kliwon Orang yang lahir pada Senin Kliwon dipercaya mempunyai karakter penyabar, kuat menghadapi tekanan, dan tidak mudah menyerah ketika keadaan sedang tidak berpihak kepadanya.

Mereka cenderung memilih menyelesaikan persoalan secara perlahan daripada mengeluh menghadapi kesulitan. Sikap tersebut dianggap menjadi salah satu modal penting untuk memperbaiki kondisi kehidupan.

Dalam ramalan Primbon Jawa, Senin Kliwon disebut berpotensi mengalami perubahan positif setelah melewati berbagai tantangan. Perjuangan yang selama ini dilakukan dipercaya dapat mulai memperlihatkan hasil, terutama dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Periode ini juga digambarkan sebagai kesempatan bagi mereka untuk membangun kembali kestabilan ekonomi. Dengan tetap tekun dan tidak mudah kehilangan semangat, pemilik weton Senin Kliwon diharapkan mampu mencapai kehidupan yang lebih baik.

2. Weton Selasa Wage Selasa Wage dikenal dalam ramalan sebagai weton yang memiliki semangat juang tinggi dan kemauan kuat untuk mencapai tujuan. Pemilik weton ini dipercaya tidak mudah berhenti meskipun harus menghadapi berbagai rintangan.