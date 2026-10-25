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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 25 Oktober 2026 | 23.30 WIB

Ramalan Shio Minggu Ini 26 Oktober-1 November 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan Shio minggu ini 26 Oktober-1 November 2026./Magnific/ momovector - Image

Ramalan Shio minggu ini 26 Oktober-1 November 2026./Magnific/ momovector

JawaPos.com – Ramalan Shio Minggu Ini, 26 Oktober hingga 1 November 2026, menjadi panduan pekan ketiga bulan Anjing.

Setiap zodiak cina mendapat gambaran berbeda tentang karier, keuangan, kesehatan, dan asmara selama tujuh hari ke depan.

Prediksi ini membantu kamu bersikap hati-hati, memanfaatkan peluang, dan menghindari kesalahan yang sering muncul pada pekan tersebut.

Simak uraian lengkapnya agar kamu benar-benar siap menyambut peluang maupun tantangan yang datang sepanjang pekan ini.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Minggu (25/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi untuk minggu ini 26 Oktober sampai 1 November 2026.

1. Kuda

Pekan ketiga bulan Anjing cenderung datar, jadi hindari improvisasi, sikap sembrono, dan campur tangan urusan orang lain.

Nilai kekuatanmu dengan tenang, kerjakan yang penting, dan saat sulit keluarga siap membantu di awal pekan.

Habiskan waktu bersama orang tua, sebab pengalaman generasi lebih tua sangat berharga untuk mencegah banyak kesalahan.

Pertengahan pekan menguntungkan bisnis, kamu tampil profesional, kemampuan mengatur menonjol, jadi berambisilah dan jangan takut gagal.

Editor: Hanny Suwindari
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