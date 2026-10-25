Ramalan Shio Monyet Besok Senin 26 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi Shio Monyet (magnific)
JawaPos.com – Ramalan Shio Monyet untuk besok, Senin, 26 Oktober 2026, menghadirkan suasana yang tenang dan penuh pertimbangan.
Hari tersebut cocok dijalani dengan langkah pelan, strategi tertutup, dan keputusan yang tidak diambil secara tergesa-gesa.
Keberuntungan berada di level yang cukup baik, sedangkan keseimbangan diri berada pada tingkat yang tergolong sedang.
Warna putih, arah utara, dan angka sembilan juga ikut memberi pengaruh pada seluruh perjalanan harimu nanti.
Dilansir dari laman The Astro Scope pada Mingu (25/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Monyet besok Senin 26 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
1. Keuangan
Sikap hati-hati dalam urusan uang terasa sangat sesuai dengan suasana hari yang kalem dan tenang ini.
Tingkat keberuntunganmu berada di angka 71 persen, sehingga keuntungan kecil yang sudah dihitung matang berpeluang datang.
Angka keberuntungan sembilan menandakan bahwa sembilan langkah yang terukur akan memberikan hasil paling besar bagimu nantinya.
Susunlah anggaran secara pribadi dan tertutup supaya pengeluaran tetap terkendali tanpa campur tangan dari pihak lain.
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Jawa Pos
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