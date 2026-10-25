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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.45 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Minggu, 25 Oktober 2026: Sabar Hadapi Perbedaan Hati

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Minggu, 25 Oktober 2026, mungkin membutuhkan kesabaran lebih agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang mengganggu kedekatan dengan pasangan.

Cara menyampaikan perasaan dan memahami sudut pandang orang lain menjadi hal penting untuk diperhatikan, terutama ketika percakapan tidak berjalan sesuai harapan.

Berikut ramalan asmara zodiak Libra pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, komunikasi mungkin terasa sedikit menantang ketika masing-masing pihak memiliki pandangan berbeda mengenai suatu persoalan.

Dalam keadaan seperti ini, jangan langsung menyimpulkan bahwa pasangan sengaja mengabaikan pendapat atau kebutuhan Anda.

Perbedaan cara berpikir bisa terjadi karena pengalaman, kebiasaan, dan kebutuhan emosional setiap orang tidak selalu sama.

Cobalah memilih waktu yang tepat untuk membicarakan persoalan penting ketika suasana hati kedua pihak sudah lebih tenang.

Sampaikan maksud dengan jelas dan hindari menggunakan kalimat yang terdengar menyudutkan agar pasangan dapat memahami apa yang sebenarnya ingin Anda ungkapkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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