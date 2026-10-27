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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 21.02 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 27 Oktober 2026: Seimbangkan Kesibukan dan Perhatian

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Selasa, 27 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pribadi dan perhatian kepada orang yang disayangi.

Kesibukan mengejar target atau menyelesaikan pekerjaan terkadang membuatmu kurang menyadari kebutuhan emosional pasangan, meskipun hal tersebut bukan berarti rasa sayang mulai berkurang.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Selasa, 27 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang telah memiliki pasangan, cobalah menyediakan waktu khusus untuk menikmati kebersamaan tanpa terus memikirkan pekerjaan atau memeriksa pesan yang masuk.

Tidak harus merencanakan kegiatan istimewa untuk menjaga keharmonisan karena percakapan ringan mengenai aktivitas sehari-hari pun dapat membantu mempererat hubungan.

Jika komunikasi kalian belakangan terasa semakin singkat akibat kesibukan masing-masing, manfaatkan kesempatan yang tersedia untuk kembali bertukar cerita dan memahami keadaan satu sama lain.

Perhatian sederhana, seperti menanyakan kabar pasangan, mendengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh, atau mengingat hal yang sedang dihadapinya, dapat membuat hubungan terasa lebih dekat.

Capricorn juga perlu mengendalikan cara menyampaikan pendapat ketika muncul perbedaan pandangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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