Dari Naga hingga Kuda, 7 Shio yang Dipercaya Memiliki Peruntungan Finansial Menarik

JawaPos.com – Keberuntungan dan kelimpahan finansial menjadi bagian dari ramalan astrologi Tiongkok yang menarik perhatian banyak orang. Dalam kepercayaan tersebut, beberapa shio digambarkan mempunyai karakter yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan, mulai dari kemampuan membaca peluang hingga ketekunan dalam mengembangkan usaha.

Ada shio yang diasosiasikan dengan jiwa kepemimpinan, kecerdikan dalam menyusun strategi, hingga kreativitas untuk menciptakan sumber penghasilan baru. Karakter-karakter ini dipercaya dapat menjadi modal untuk menghadapi persaingan dan mengembangkan potensi finansial.

Dalam tradisi Tiongkok, Caishen dikenal sebagai dewa yang dikaitkan dengan kekayaan dan kemakmuran. Simbolisme tersebut kerap muncul dalam berbagai ramalan yang menggambarkan harapan akan kelancaran rezeki dan kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki peruntungan finansial menarik dan peluang rezeki dari berbagai arah. Berikut ulasannya.

1. Shio Naga: Berjiwa Pemimpin dan Pandai Melihat Peluang Shio Naga kerap dikaitkan dengan kewibawaan, keberanian, dan kemampuan memimpin. Dalam penafsiran astrologi Tiongkok, pemilik shio ini digambarkan mempunyai kepercayaan diri untuk mengambil tanggung jawab besar serta menghadapi tantangan dalam dunia pekerjaan.

Karakter tersebut dipercaya mendukung kemampuan mereka dalam mengenali peluang bisnis dan menyusun rencana jangka panjang. Tidak mengherankan jika shio Naga sering diasosiasikan dengan sosok pemimpin, pengusaha, atau individu yang berani mengembangkan gagasan baru.

Dalam simbolisme peruntungan Tiongkok, bintang Zheng Cai (正财) dikaitkan dengan pemasukan utama atau penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan dan usaha. Makna ini dapat dipahami sebagai pengingat pentingnya membangun sumber pendapatan yang jelas dan berkelanjutan.

Agar kondisi finansial tetap terjaga, keberanian mengambil keputusan perlu diimbangi dengan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pertimbangan risiko yang matang.

2. Shio Kerbau: Tekun Membangun Kekayaan secara Bertahap Shio Kerbau dikenal sebagai lambang ketekunan, kedisiplinan, dan kesabaran. Pemilik shio ini sering digambarkan tidak mudah menyerah meskipun hasil yang diharapkan membutuhkan waktu panjang.