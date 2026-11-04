Tak Disangka-Sangka, 4 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Finansial Istimewa

Ilustrasi weton yang diramal akan dapat uang kaget dan rezeki paling gede menurut primbon jawa (Freepik) JawaPos.com – Mendapatkan rezeki dalam jumlah besar tentu menjadi harapan banyak orang. Terlebih jika keberuntungan tersebut datang secara tiba-tiba, melalui kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang. Perhitungan ini didasarkan pada perpaduan hari dan pasaran yang kemudian menghasilkan nilai neptu tertentu. Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, beberapa kombinasi weton diyakini mempunyai peruntungan istimewa, terutama berkaitan dengan urusan finansial. Bahkan, ada yang dipercaya berpeluang mendapatkan uang kaget atau rezeki besar dari berbagai arah. Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang dipercaya memiliki potensi mendapatkan keberuntungan finansial dan rezeki tidak terduga. Berikut ulasan masing-masing weton. 1. Minggu Wage – Dipercaya Memiliki Pintu Rezeki dari Berbagai Arah Minggu Wage dikenal sebagai weton yang dikaitkan dengan karakter penuh semangat dan mempunyai tekad kuat. Pemilik weton ini digambarkan tidak mudah berhenti berusaha ketika menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Dalam perhitungan Primbon Jawa, Minggu memiliki nilai neptu 5, sedangkan Wage bernilai 4. Jika digabungkan, weton Minggu Wage mempunyai jumlah neptu 9. Angka tersebut dalam penafsiran tertentu dipercaya membawa keberuntungan. Minggu Wage juga dikaitkan dengan beberapa naungan, seperti Wasesa Segara dan Dadi Kayu, yang menjadi simbol kemakmuran serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Karakter pekerja keras yang dimiliki pemilik weton ini dipercaya dapat mendukung datangnya berbagai kesempatan menguntungkan. Rezeki bahkan diyakini bisa muncul melalui sumber yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. 2. Selasa Pon – Kerja Keras Dipercaya Mengundang Keberuntungan Pemilik weton Selasa Pon sering digambarkan sebagai pribadi yang cekatan, bersemangat, dan mempunyai kemauan kuat untuk mencapai tujuan. Mereka cenderung menyukai tindakan nyata dibandingkan hanya menunggu kesempatan datang. Meski demikian, sifat terburu-buru dalam menentukan pilihan terkadang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dalam penafsiran primbon, Selasa Pon dikaitkan dengan naungan Tunggak Semi. Istilah tersebut menjadi simbol pertumbuhan, keberlanjutan, serta harapan akan datangnya kemakmuran. Karena itu, weton ini dipercaya mempunyai peluang memperoleh peningkatan rezeki, termasuk pemasukan yang datang secara tidak terduga.