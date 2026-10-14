Keuangan Tetap Aman! 8 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Bagus saat Tanggal Tua

JawaPos.com – Menjelang akhir bulan, sebagian orang mulai lebih berhati-hati dalam menggunakan uang karena harus menyesuaikan pengeluaran dengan sisa saldo. Namun, dalam kepercayaan Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki peruntungan finansial cukup baik sehingga tetap mampu menghadapi masa tanggal tua.

Weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran yang dalam tradisi Jawa kerap dikaitkan dengan karakter, jalan hidup, hingga gambaran rezeki seseorang. Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai kelebihan yang dapat membantu pemiliknya menemukan peluang di tengah situasi sulit.

Keberuntungan tersebut digambarkan melalui berbagai hal, mulai dari datangnya tawaran pekerjaan, peluang usaha, hingga kemampuan mengatur penghasilan dengan lebih terencana. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan bahwa kondisi keuangan seseorang akan selalu stabil.

Dikutip dari akun YouTube TITEN KEJAWEN, terdapat delapan weton yang dipercaya tetap memiliki peluang rezeki meskipun memasuki penghujung bulan. Berikut daftar weton beserta karakter yang dikaitkan dengannya.

1. Senin Legi, Tenang Menghadapi Tantangan Finansial Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang sabar, tenang, dan mampu menjaga sikap ketika menghadapi berbagai persoalan. Karakter tersebut dipercaya membuat mereka lebih mudah membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, perpaduan hari Senin dan pasaran Legi dikaitkan dengan sifat positif yang dapat membuka kesempatan baru. Menjelang akhir bulan, peluang rezeki Senin Legi digambarkan bisa datang melalui tawaran pekerjaan tambahan, kerja sama, maupun bantuan yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Sikap yang menenangkan juga diyakini membuat orang lain merasa nyaman untuk menjalin hubungan profesional dengan mereka. Hal ini dapat menjadi modal dalam memperluas jaringan dan menemukan peluang penghasilan.

Meski begitu, pemilik weton ini tetap perlu mengatur pemasukan dengan cermat. Menyisihkan uang untuk kebutuhan pokok dan dana darurat dapat membantu menjaga kondisi keuangan ketika pengeluaran meningkat.

2. Rabu Pahing, Cermat Melihat Peluang Usaha Rabu Pahing dikenal dalam penafsiran primbon sebagai weton yang dikaitkan dengan kecerdasan, kemampuan berpikir strategis, dan naluri bisnis. Pemiliknya digambarkan mampu mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum menentukan langkah.