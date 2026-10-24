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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.55 WIB

Rezeki Datang Tak Terduga! 5 Weton Ini Diramal Punya Peluang Mengubah Nasib Menurut Primbon Jawa

seseorang yang kekayaannya bikin heran tetangga./Freepik/SkelDry - Image

seseorang yang kekayaannya bikin heran tetangga./Freepik/SkelDry

JawaPos.com – Weton masih menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa yang menarik untuk diperbincangkan. Perpaduan hari dan pasaran kelahiran ini tidak hanya digunakan untuk menandai waktu seseorang lahir, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga gambaran perjalanan hidup berdasarkan kepercayaan turun-temurun.

Dalam primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya keberhasilan dan kemakmuran. Keberuntungan tersebut biasanya digambarkan melalui peluang usaha, perkembangan karier, kemudahan memperoleh penghasilan, maupun kesempatan memperbaiki kondisi ekonomi.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut-sebut memiliki peluang memperoleh rezeki tak terduga dan mengalami perubahan kehidupan yang mencolok. Berikut ulasan lima weton tersebut berdasarkan ramalan primbon Jawa.

1. Jumat Legi, Dipercaya Memiliki Daya Tarik Rezeki

Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dalam kepercayaan Jawa kerap dikaitkan dengan pembawaan lembut, kemampuan menjalin hubungan baik, dan kemudahan memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Perpaduan hari Jumat dan pasaran Legi dalam penafsiran tradisional sering dihubungkan dengan nilai kebaikan serta keharmonisan. Karakter tersebut dipercaya dapat mendukung pemilik weton ini dalam membangun hubungan sosial maupun mengembangkan pekerjaan.

Dalam ramalan yang beredar, Jumat Legi digambarkan berpeluang menemukan kesempatan baru yang berdampak positif terhadap kondisi keuangan. Bentuknya bisa berupa peluang promosi, perkembangan bisnis, atau tawaran kerja sama yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Meski demikian, peluang tersebut tetap perlu diimbangi dengan keterampilan, perencanaan, dan kerja keras agar dapat memberikan hasil yang nyata.

2. Selasa Wage, Tekun dan Pandai Melihat Peluang

Pemilik weton Selasa Wage kerap digambarkan sebagai pribadi yang gigih, tekun, dan mampu bertahan ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga diasosiasikan dengan sikap realistis dalam menyelesaikan persoalan.

Menurut penafsiran primbon Jawa, perpaduan Selasa dan Wage melambangkan semangat yang disertai kehati-hatian. Karakter ini dipercaya dapat menjadi modal untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Ramalan mengenai Selasa Wage menyebutkan adanya peluang memperbaiki keadaan ekonomi melalui pekerjaan maupun usaha yang dijalankan. Perkembangan tersebut dapat berupa peningkatan pendapatan, usaha yang semakin stabil, atau kemampuan menyelesaikan kewajiban keuangan secara bertahap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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