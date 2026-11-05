Rezeki Datang di Usia Senja, 6 Weton Ini Dipercaya Hidup Makmur dan Serba Berkecukupan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton masih menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperbincangkan. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini dipercaya memiliki kaitan dengan watak, perjalanan hidup, hingga gambaran rezeki seseorang.

Melalui perhitungan Primbon Jawa, setiap weton diyakini mempunyai karakter dan peruntungan yang berbeda. Ada yang dipercaya memiliki jalan hidup relatif mudah sejak usia muda, tetapi ada pula yang konon harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya menikmati kehidupan lebih sejahtera.

Menariknya, sejumlah weton dipercaya mempunyai peruntungan yang semakin baik ketika memasuki usia matang. Perjuangan panjang, ketekunan, dan kesabaran yang dijalani sejak muda konon akan berbuah kehidupan nyaman, berkecukupan, bahkan bergelimang harta ketika memasuki masa tua.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat enam weton yang menurut kepercayaan Primbon Jawa diramalkan memiliki peluang menikmati kehidupan makmur dan penuh kebahagiaan di usia senja. Berikut daftarnya.

1. Selasa Kliwon Pemilik weton Selasa Kliwon dipercaya mempunyai karakter kuat, berpendirian teguh, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu bertahan dalam berbagai keadaan meskipun harus melewati perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.

Sejak usia muda, orang dengan weton ini konon terbiasa menghadapi tantangan yang mengharuskannya bekerja lebih keras untuk mencapai keinginan. Hasil yang didapatkan terkadang tidak langsung terlihat, tetapi mereka tetap berusaha menjalani proses dengan penuh kesabaran.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, keberuntungan Selasa Kliwon disebut mulai mengalami perubahan ketika memasuki usia sekitar 35 tahun.

Setelah melewati berbagai pengalaman hidup, mereka dipercaya berpeluang menikmati kondisi ekonomi yang lebih stabil. Masa tua pun digambarkan menjadi periode ketika hasil kerja keras selama bertahun-tahun mulai memberikan kenyamanan dan ketenteraman.

2. Jumat Legi Jumat Legi termasuk weton yang dipercaya memiliki keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual. Berdasarkan perhitungan neptu Jawa, weton ini mempunyai nilai 11 yang berasal dari Jumat dengan nilai 6 dan Legi dengan nilai 5.