Rezeki Seolah Mengalir Sendiri, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Energi Kemakmuran

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan rezeki seseorang.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran mempunyai nilai neptu serta gambaran energi yang berbeda-beda.

Menariknya, ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai daya tarik alami dalam urusan pekerjaan dan perdagangan. Pemiliknya konon memiliki pembawaan yang membuat orang lain merasa nyaman, mudah percaya, dan tertarik menjalin hubungan.

Karakter seperti ramah, pandai berkomunikasi, berwibawa, serta mampu memahami kebutuhan orang lain sering dikaitkan dengan kemudahan mendapatkan pelanggan maupun membangun usaha.

Dikutip dari akun YouTube Energi Weton, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki energi alami pembawa kemakmuran dan keberuntungan. Berikut ulasannya.

1. Jumat Kliwon Pemilik weton Jumat Kliwon mempunyai jumlah neptu 14, hasil penjumlahan nilai hari Jumat sebesar 6 dan pasaran Kliwon sebesar 8.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan pembawaan tenang, kharisma kuat, dan kemampuan menjalin komunikasi yang baik.

Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting ketika mereka menjalankan usaha atau terjun ke dunia perdagangan.

Mereka cenderung mampu menciptakan suasana nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain. Sikap yang tidak terburu-buru dan cara berbicara yang menyenangkan membuat pelanggan merasa dihargai.