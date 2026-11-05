Wibawanya Terpancar Alami, 6 Weton Ini Dipercaya Bakal Hidup Bergelimang Kekayaan

weton berjiwa agung yang hidupnya dikelilingi harta, tahta, dan wibawa./Freepik/ katemangostar JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perhitungan berdasarkan hari lahir dan pasaran ini dipercaya mempunyai kaitan dengan watak, peruntungan, hingga kedudukan sosial seseorang. Beberapa weton bahkan dianggap memiliki keistimewaan tersendiri karena diyakini membawa karakter berwibawa, jiwa kepemimpinan, serta keberuntungan dalam urusan rezeki. Orang yang mempunyai weton tersebut sering digambarkan sebagai pribadi yang mampu menarik kepercayaan orang lain. Pembawaannya tenang, tutur katanya terjaga, dan memiliki kemampuan menempatkan diri dalam berbagai lingkungan. Tidak hanya dikaitkan dengan kemakmuran materi, weton berjiwa agung juga dipercaya mempunyai peluang memperoleh kehormatan serta kedudukan yang baik dalam kehidupan sosial. Baca Juga:Rezeki Datang di Usia Senja, 6 Weton Ini Dipercaya Hidup Makmur dan Serba Berkecukupan Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki karakter berwibawa dan peruntungan istimewa dalam urusan harta, tahta, serta kehormatan. Berikut ulasannya. 1. Jumat Legi Pemilik weton Jumat Legi dipercaya mempunyai pembawaan yang menarik dan karisma alami. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang mampu membuat orang lain merasa nyaman melalui tutur kata yang santun dan sikap yang penuh perhatian. Dalam perhitungan Primbon Jawa, Jumat memiliki nilai neptu 6, sedangkan Legi bernilai 5. Jika digabungkan, keduanya menghasilkan jumlah neptu 11. Angka tersebut dalam sejumlah penafsiran tradisional dikaitkan dengan karakter yang mempunyai daya tarik dan kemampuan membangun hubungan sosial. Jumat Legi juga dikenal memiliki kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Mereka mampu berkomunikasi dengan berbagai kalangan tanpa harus kehilangan prinsip pribadi. Kepercayaan orang lain terhadap kemampuan mereka dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan, mulai dari pekerjaan, bisnis, hingga hubungan yang membawa manfaat. Tidak mengherankan jika weton ini kerap diasosiasikan dengan kehidupan yang berkecukupan dan penuh kehormatan. 2. Rabu Pahing Berbeda dengan pribadi yang senang menjadi pusat perhatian, pemilik weton Rabu Pahing justru sering digambarkan mempunyai karakter tenang dan tidak banyak menunjukkan kelebihan dirinya. Di balik pembawaannya yang sederhana, mereka dipercaya memiliki kecerdasan, ketelitian, serta kemampuan menganalisis keadaan dengan baik.