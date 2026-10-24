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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.58 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Perbaiki Hubungan dan Manfaatkan Peluang Karier

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Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini membawa sejumlah kesempatan untuk memperbaiki hubungan, menata keuangan, dan mengembangkan kemampuan profesional.

Dukungan dari teman atau kerabat yang dapat dipercaya berpotensi membantu Anda melewati situasi sulit.

Namun, dalam kehidupan asmara, Libra perlu lebih terbuka dalam menyampaikan kebutuhan emosional agar kesalahpahaman tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Dari sisi keuangan, ini menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi keputusan masa lalu dan memperbaiki strategi pengelolaan uang.

Sementara itu, kesempatan untuk menunjukkan keterampilan baru di tempat kerja dapat membantu Libra meningkatkan kepercayaan diri.

Jangan lupa menjaga kesehatan dengan berolahraga ringan dan mulai mengurangi kebiasaan merokok jika Anda melakukannya.

Mari simak ramalan zodiak Libra pada Minggu, 25 Oktober 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Libra

Dalam urusan asmara, Libra mungkin menginginkan lebih banyak perhatian, waktu, dan kasih sayang dari pasangan.

Editor: Hanny Suwindari
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