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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.56 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Jaga Kepercayaan Hubungan dan Atur Keuangan

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Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus hari ini membawa energi positif yang dapat membantu menjaga semangat dalam menjalani aktivitas.

Dalam urusan asmara, hubungan yang baru terjalin berpeluang berkembang menjadi lebih dekat secara emosional.

Sementara itu, Taurus perlu menjaga kepercayaan agar tidak mudah terjebak dalam prasangka terhadap pasangan.

Dari sisi keuangan, pengelolaan anggaran perlu mendapat perhatian lebih karena ada kemungkinan muncul kebutuhan rumah tangga yang tidak terduga.

Taurus juga disarankan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan penting, baik dalam pekerjaan maupun urusan finansial.

Menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga dan mencukupi kebutuhan cairan juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Yuk simak ramalan lengkap zodiak Taurus pada Minggu, 25 Oktober 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Taurus

Dalam urusan percintaan, Taurus sebaiknya tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil yang dilakukan pasangan.

Editor: Hanny Suwindari
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