Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.00 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Kabar Baik Keuangan dan Peluang Asmara

Gambar utama - Image
Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aries hari ini membawa sejumlah peluang menarik dalam urusan cinta, keuangan, karier, dan kesehatan.

Pemilik zodiak Aries mungkin mulai menemukan sesuatu yang benar-benar membangkitkan semangat dan gairah mereka. Kehadiran Bulan yang transit di Aries juga dikaitkan dengan peluang finansial yang menjanjikan.

Meski demikian, Aries perlu menjaga ketenangan saat menghadapi dinamika di tempat kerja. Jangan sampai persoalan dengan rekan kerja mengganggu konsentrasi dan produktivitas.

Di sisi lain, perhatian terhadap kesehatan kulit juga perlu ditingkatkan agar kondisi kulit tetap terawat. Dilansir dari Astrotalk, inilah ramalan Aries selengkapnya.

Cinta Aries

Dalam urusan asmara, Aries yang masih lajang berpeluang bertemu dengan seseorang yang menarik perhatian.

Pengaruh positif Venus dipercaya membawa kesempatan untuk mengenal sosok yang memiliki daya tarik, kecerdasan, dan kepribadian yang memikat. Ada kemungkinan orang tersebut berzodiak Gemini, meskipun hal ini tidak bisa dipastikan.

Sementara itu, Aries yang sudah memiliki pasangan diperkirakan menjalani hari yang relatif tenang. Tidak banyak perubahan besar yang perlu dikhawatirkan dalam hubungan.

Daripada menuntut terlalu banyak dari pasangan, cobalah menikmati kebersamaan melalui hal-hal sederhana yang menyenangkan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Besok Minggu 25 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Minggu 25 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.01 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Perbaiki Hubungan dan Manfaatkan Peluang Karier - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Perbaiki Hubungan dan Manfaatkan Peluang Karier

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.58 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Jaga Kepercayaan Hubungan dan Atur Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Jaga Kepercayaan Hubungan dan Atur Keuangan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.56 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore