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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.01 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 25 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio besok Minggu 25 Oktober 2026./Magnific/ rawpixel.com - Image

Ramalan Shio besok Minggu 25 Oktober 2026./Magnific/ rawpixel.com

JawaPos.com – Ramalan Shio besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, hadir sebagai panduan singkat agar langkah Anda lebih mantap.

Menurut kepercayaan Tiongkok kuno, hari Monyet menuntut kecerdikan dan lebih cocok untuk bersantai daripada bekerja keras.

Unsur Air Yang membawa energi spontan yang memengaruhi asmara, kesehatan, serta cara Anda menghadapi orang lain.

Enam kelompok kelahiran dibahas di sini, mulai dari Tikus hingga Ular, lengkap dengan saran praktis harian.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (24/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Minggu 25 Oktober 2026.

1. Tikus

Hari Monyet menghargai kecerdikan, jadi kerja keras saja kurang berhasil dan mulailah menyusun rencana masa depan.

Pernyataan cinta yang bergelora menanti Anda, dan energi Air Yang impulsif membuat pesona Anda sulit ditolak.

Lindungi sendi dan jangan memaksakan diri di pusat kebugaran, sebab jam Macan impulsif serta rawan cedera.

Latihan asana yoga hatha menjaga kebugaran tubuh, dan manfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesional Anda.

Editor: Hanny Suwindari
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