Ramalan Zodiak Leo Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Leo (23 Juli–22 Agustus) disarankan untuk lebih memperhatikan kondisi emosional dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi.
Jika belakangan ini ada masalah yang terus mengganggu pikiran, cobalah berbagi cerita dengan seseorang yang dipercaya. Membicarakan beban pikiran dapat membantu Anda melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda.
Selain kesehatan mental, Leo juga perlu memberikan waktu istirahat bagi mata, terutama setelah berjam-jam menatap layar.
Dalam hubungan asmara, pasangan mungkin terlihat sedikit menjaga jarak sehingga diperlukan kesabaran untuk memahami situasi yang sedang terjadi.
Sementara itu, pengaruh Bulan di Pisces dalam astrologi dapat membuat Leo lebih sensitif terhadap kesalahan kecil di tempat kerja. Jangan terlalu keras mengkritik diri sendiri ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana.
Satu kesalahan tidak menentukan kemampuan Anda secara keseluruhan. Jadikan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki diri.
Mari simak seperti apa ramalan selengkapnya untuk zodiak Leo dilansir dari laman Astrotalk.
Ramalan Cinta Leo
Kehidupan asmara Leo berpotensi membawa pengalaman menyenangkan. Bagi Leo yang masih lajang, keinginan untuk bertemu orang baru mungkin semakin besar.
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