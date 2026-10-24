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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 20.56 WIB

Ramalan Shio Babi Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi shio Babi, (freepik/ thetrimhub) - Image

Ilustrasi shio Babi, (freepik/ thetrimhub)

JawaPos.com – Ramalan Shio Babi untuk besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, menghadirkan pesan menarik bagi berbagai sisi kehidupan.

Pada hari tersebut, pemilik zodiak cina ini diperkirakan menjalani suasana yang cenderung tenang dan penuh rasa syukur.

Empat aspek utama yang disorot meliputi keuangan, kesehatan, karier, dan cinta yang saling berkaitan sangat erat.

Setiap aspek membawa saran praktis yang mudah diterapkan dalam rutinitas harian tanpa memerlukan persiapan yang khusus.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Jumat (23/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Babi besok Sabtu 24 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Menerima pembayaran atau bonus kecil akan terasa menenangkan hati dan memberi rasa aman yang sungguh nyata.

Angka keberuntungan 3 ikut menghiasi setiap transaksi yang kamu lakukan sepanjang hari itu dengan suasana baik.

Tingkat keberuntungan finansialmu berada di angka 31 persen, menandakan optimisme yang tetap perlu disertai dengan kewaspadaan.

Karena itu, sebaiknya tahanlah diri dari belanja mendadak yang sebenarnya tidak kamu perlukan saat itu juga.

Editor: Hanny Suwindari
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