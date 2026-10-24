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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 20.55 WIB

Ramalan Shio Anjing Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi Shio anjing. (Freepik) - Image

Ilustrasi Shio anjing. (Freepik)

JawaPos.com – Shio Anjing dikenal sebagai sosok yang setia, jujur, dan selalu melindungi orang terdekatnya.

Bagaimana ramalan untuk keempat aspek kehidupan Shio Anjing besok, Sabtu, 24 Oktober 2026?

Ramalan besok memperlihatkan peluang yang cukup baik di bidang keuangan, kesehatan, karier, dan cinta.

Warna merah, angka dua, dan arah timur disebut membawa keberuntungan bagi pemilik zodiak cina pada hari esok.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Jumat (23/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing besok Sabtu 24 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Menerima pembayaran sangat cocok dengan sifatmu yang dapat diandalkan, terutama ketika kamu mengurus semua keperluan uang.

Gunakan angka keberuntungan 2 untuk memeriksa ulang laporan keuangan agar seluruh catatanmu tetap akurat dan benar.

Sentuhan warna merah pada catatan anggaran akan membantumu menjaga fokus agar tidak terganggu oleh hal lain.

Menyusun rencana ke arah timur berpeluang membuka sumber pemasukan baru jadi percayalah sepenuhnya pada penilaianmu sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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