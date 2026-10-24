Ramalan Zodiak Pisces 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces sebaiknya menghindari menempatkan diri dalam situasi sulit. Pisces diprediksi mengalami peningkatan pengeluaran pada hari ini.



Pisces harus menganggarkan dana dengan tepat dan berhati-hati sebelum membelanjakan uang untuk barang-barang yang tidak penting. Untungnya, tabungan Pisces sebelumnya akan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Saat ini tepat bagi zodiak Pisces untuk mempertimbangkan berlibur bersama pasangan. Terkait karir, ambil keputusan yang tepat tentang usaha atau pekerjaan baru yang selama ini diidam-idamkan.



Sementara itu, selesaikan masalah yang mendasari gejala stres dan ketegangan agar merasa tenang. Terkait keuangan, proses transaksi properti dapat diselesaikan saat ini dan akan sangat menguntungkan Pisces.



Cinta Pisces

Hari ini adalah hari yang tepat untuk mempertimbangkan berlibur bersama pasangan. Arah utara membawa keberuntungan bagi pasangan kekasih. Jadi jika merencanakan perjalanan atau liburan singkat, Pisces tahu persis kemana harus pergi.

