Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

JawaPos.com — Persita Tangerang diunggulkan menang 3-0 atas Isenmulang FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Banten, Sabtu (7/11/2026), berkat ketajaman serangan dan rekor belum terkalahkan di liga.

Pertandingan pukul 19.00 WIB tersebut menjadi kesempatan Pendekar Cisadane menjaga momentum sekaligus menambah tekanan bagi tim tamu yang terpuruk di peringkat ke-17.

Duel Persita Tangerang vs Isenmulang dapat disaksikan melalui Vidio. Pertemuan ini mempertemukan tuan rumah dengan modal 17 gol dan tim tamu yang baru tiga kali menjebol gawang lawan.

Perbedaan produktivitas itu menjadi salah satu dasar Persita Tangerang lebih difavoritkan.

Namun, kekalahan pada pertandingan terakhir di kompetisi berbeda membuat pasukan Carlos Pena tetap memiliki pekerjaan rumah sebelum kembali berburu tiga poin.

Mengapa Persita Tangerang Lebih Diunggulkan? Persita Tangerang memiliki bekal empat kemenangan dan tiga hasil imbang dari tujuh pertandingan liga. Hingga kompetisi melewati pekan kedelapan, Pendekar Cisadane menjadi satu-satunya tim yang belum tersentuh kekalahan.

Catatan tersebut memperlihatkan kemampuan Persita Tangerang menjaga hasil dalam berbagai pertandingan.

Empat kemenangan juga menunjukkan tuan rumah mempunyai modal lebih dari sekadar kemampuan menghindari kekalahan.