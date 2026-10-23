Ramalan Zodiak Virgo Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)
JawaPos.com - Virgo (23 Agustus–22 September) disarankan untuk menjalani hari dengan tenang dan berfokus pada kemajuan kecil yang konsisten.
Jika memiliki hewan peliharaan, meluangkan waktu bermain atau bersantai bersama mereka bisa membantu memperbaiki suasana hati.
Dari sisi kesehatan, kondisi tubuh diperkirakan cukup baik, tetapi keluhan ringan pada kulit sebaiknya tetap diperhatikan apabila tidak kunjung membaik.
Dalam urusan asmara, Virgo yang masih lajang berpeluang menikmati percakapan menarik dengan seseorang yang membuatnya penasaran. Sementara itu, kehidupan keuangan diperkirakan relatif stabil.
Tetaplah berpegang pada rencana jangka panjang dan hindari keinginan untuk mencapai semuanya dalam waktu singkat. Langkah sederhana yang dilakukan secara teratur justru dapat memberikan hasil yang lebih berarti.
Berikut ramalan lengkap untuk zodiak Virgo di hari Sabtu, 24 Oktober 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.
Cinta Virgo
Pengaruh Venus diperkirakan membuat Virgo yang masih lajang tertarik pada sosok yang hangat, ramah, dan penuh perhatian.
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