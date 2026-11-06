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Penulis: Ali Mahrus, Bagus Putra Pamungkas
Sabtu, 7 November 2026 | 00.09 WIB

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong (kiri). (Dok. Instagram/@persija) - Image

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong (kiri). (Dok. Instagram/@persija)

JawaPos.com - Tidak akan ada sosok Shin Tae-yong (STY) di  saat Persija Jakarta menjamu Persebaya Surabaya besok (7/11). Pelatih asal Korea Selatan itu dipastikan absen. Hal tersebut disampaikan langsung melalui unggahan di akun Instagram-nya. "Saya akan menonton pertandingan berikutnya (melawan Persebaya) di rumah," tulis STY.

Lantas, apa penyebab STY tidak bisa mendampingi tim? Ternyata, dia tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dalam unggahan tersebut, STY tampak masih terbaring di kamar rumah sakit.

"Saya mengalami batuk dan hidung berair selama sepekan ini. Jadi, saya dirawat di rumah sakit," terang mantan pelatih Timnas Indonesia itu. STY bahkan sudah menjalani pemeriksaan terkait penyakit tersebut.

"Hasilnya, saya didiagnosis mengalami flu tipe A," ungkap mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu.

Ini bukan kali pertama STY absen mendampingi tim. Pada Piala Liga melawan PSMS Medan (3/11), dia juga sudah menepi. Posisinya digantikan oleh asistennya, Choi In-cheul.

Selama dirawat di rumah sakit, STY mendapat banyak dukungan. Dia juga diharapkan segera pulih dan kembali memimpin tim. "Terima kasih kepada semua orang yang sudah mengkhawatirkan saya," tutup pelatih berusia 57 tahun itu.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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