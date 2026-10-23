Ramalan Zodiak Libra Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Libra (23 September–22 Oktober) sebaiknya mulai memberi perhatian lebih pada hal-hal sederhana yang membawa kebahagiaan.

Daripada terus memikirkan berbagai tuntutan dan hal yang dianggap harus dilakukan, cobalah menyediakan waktu untuk menikmati aktivitas yang benar-benar Anda sukai.

Dari sisi kesehatan, luangkan waktu untuk beristirahat jika tubuh terasa lelah. Jika mengalami keluhan tekanan darah, jangan mengabaikannya dan pertimbangkan untuk memeriksakan diri.

Dalam kehidupan asmara, Libra yang masih lajang perlu lebih berhati-hati dalam menyikapi ketertarikan terhadap seseorang, terutama jika orang tersebut sudah memiliki pasangan.

Sementara itu, rutinitas pekerjaan mungkin terasa membosankan. Manfaatkan suasana yang lebih tenang untuk menyelesaikan tanggung jawab tanpa terburu-buru sekaligus mengevaluasi kebutuhan diri sendiri.

Yuk baca ramalan zodiak Libra mulai dari cinta, keuangan, karier, hingga kesehatan seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Libra