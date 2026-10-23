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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.40 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Aquarius (20 Januari–18 Februari) mungkin perlu lebih bijak dalam mengelola emosi hari ini. Jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan semua persoalan sekaligus jika pikiran sedang terasa penuh.

Luangkan waktu untuk menenangkan diri agar dapat menghadapi berbagai situasi dengan lebih jernih. Di tengah kesibukan, jangan abaikan kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian.

Dalam kehidupan asmara, meluangkan waktu berkualitas bersama pasangan bisa menjadi cara untuk mempererat kembali hubungan.

Sementara itu, Aquarius yang merasa kurang nyaman dengan pekerjaan saat ini dapat mulai mempertimbangkan pilihan karier lain.

Tak perlu terburu-buru mengambil keputusan, tetapi tidak ada salahnya mencari peluang yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pribadi.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap Aquarius dalam beragam aspek kehidupan.

Cinta Aquarius

Kehangatan dan kasih sayang diperkirakan mewarnai kehidupan asmara Aquarius hari ini. Pengaruh Venus membawa peluang bagi Anda dan pasangan untuk menikmati waktu bersama, baik melalui kegiatan sederhana di siang hari maupun kencan romantis pada malam hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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