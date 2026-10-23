Ramalan Zodiak Aquarius Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Aquarius (20 Januari–18 Februari) mungkin perlu lebih bijak dalam mengelola emosi hari ini. Jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan semua persoalan sekaligus jika pikiran sedang terasa penuh.

Luangkan waktu untuk menenangkan diri agar dapat menghadapi berbagai situasi dengan lebih jernih. Di tengah kesibukan, jangan abaikan kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian.

Dalam kehidupan asmara, meluangkan waktu berkualitas bersama pasangan bisa menjadi cara untuk mempererat kembali hubungan.

Sementara itu, Aquarius yang merasa kurang nyaman dengan pekerjaan saat ini dapat mulai mempertimbangkan pilihan karier lain.

Tak perlu terburu-buru mengambil keputusan, tetapi tidak ada salahnya mencari peluang yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pribadi.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap Aquarius dalam beragam aspek kehidupan.

Cinta Aquarius