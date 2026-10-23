Ramalan Zodiak Aquarius Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)
JawaPos.com - Aquarius (20 Januari–18 Februari) mungkin perlu lebih bijak dalam mengelola emosi hari ini. Jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan semua persoalan sekaligus jika pikiran sedang terasa penuh.
Luangkan waktu untuk menenangkan diri agar dapat menghadapi berbagai situasi dengan lebih jernih. Di tengah kesibukan, jangan abaikan kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian.
Dalam kehidupan asmara, meluangkan waktu berkualitas bersama pasangan bisa menjadi cara untuk mempererat kembali hubungan.
Sementara itu, Aquarius yang merasa kurang nyaman dengan pekerjaan saat ini dapat mulai mempertimbangkan pilihan karier lain.
Tak perlu terburu-buru mengambil keputusan, tetapi tidak ada salahnya mencari peluang yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pribadi.
Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap Aquarius dalam beragam aspek kehidupan.
Cinta Aquarius
Kehangatan dan kasih sayang diperkirakan mewarnai kehidupan asmara Aquarius hari ini. Pengaruh Venus membawa peluang bagi Anda dan pasangan untuk menikmati waktu bersama, baik melalui kegiatan sederhana di siang hari maupun kencan romantis pada malam hari.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022