4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

JawaPos.com – Banyak orang mengira tips komunikasi hanya cocok bagi mereka yang supel, padahal introvert juga bisa pandai bicara tanpa mengubah jati diri.

Dalam psikologi, introvert berkaitan dengan cara seseorang mengisi energi, yaitu lewat waktu sendiri dan bukan lewat keramaian.

Karena kepribadian tidak mudah diubah, pendekatan yang tepat adalah memperbaiki kebiasaan kecil dalam percakapan sehari-hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (4/11), berikut empat langkah yang bisa kamu terapkan agar lebih nyaman dan berkesan ketika berbincang dengan siapa pun.

Baca Juga: 5 Keunikan Mencintai Pria Kepribadian Introvert Menurut Psikologi yang Jarang Diketahui

1. Berani menyapa lebih dulu

Menyapa orang lain terlebih dahulu memang tidak mudah karena ada risiko ditolak dan terasa bertentangan dengan keinginan tampil unggul.

Meski begitu, langkah ini memberi banyak keuntungan karena menunjukkan bahwa kamu percaya diri, mampu menjalin percakapan, dan terbuka pada sesama.

Bagi orang yang dihampiri, sapaan pertama menandakan bahwa kamu hadir dengan niat tulus untuk menyayangi dan menghargai kehadirannya.

Anak-anak yang melihat orang tuanya mudah menyapa orang lain juga ikut belajar bahwa bergaul dengan percaya diri adalah hal wajar.